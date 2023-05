Osimhen: "Un giorno che non dimenticherò mai"

Interviste 4 Maggio 2023 Fonte: SSC Napoli



"E' una emozione fantastica, una sensazione meravigliosa che non si può descrivere". Victor Osimhen ha segnato il gol scudetto a Udine e manifesta la sua gioia.



"E' un giorno che non dimenticherò mai in tutta la mia vita. Questi tifosi hanno aspettato tanti anni per questo scudetto e noi siamo orgogliosi di averlo riportato a Napoli!"



"All'inizio dell'anno nessuno credeva in noi. Invece abbiamo dimostrato di essere un gruppo competitivo, con un allenatore fortissimo e un grande Presidente. Spalletti è stato come un padre per me"



"Il ringraziamento va a tutti quelli che hanno lavorato al nostro fianco ogni giorno. Abbiamo vinto grazie a loro. Ci abbiamo creduto sin dall'inizio e adesso godiamoci questo trionfo".



In quale partita avete capito di poter vincere lo scudetto?



"Io personalmente l'ho capito dopo la vittoria all'Olimpico con la Roma. Da lì abbiamo guadagnato fiducia e mentalità. Ringrazio i compagni, lo staff, il tecnico, per me è stato un anno meraviglioso"



