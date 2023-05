Politano: "Non vedo l'ora di tornare a Napoli"

Interviste 4 Maggio 2023



Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria del terzo Scudetto azzurro: "Giusto festeggiare con tutte queste persone, è una gioia indescrivibile per noi ma soprattutto per Napoli che aspettava da tantissimo tempo. Già dalle prime riunioni si è creato un gruppo fantastico, tutti ci davano spacciati ma siamo un gruppo di giovani e abbiamo dato il massimo".Ora la festa con la città."Non vedo l'ora di tornare. Ora mi farò i capelli azzurri e un tatuaggio".Qual è stato il segreto?"L'armonia. Sapevamo di aver perso top player o uomini di spogliatoio ma ci siamo compattati. I nuovi abbiamo visto che erano bravi ragazzi, li abbiamo tirati nel mezzo e abbiamo fatto capire loro cos'era Napoli, trasformando dei giocatori in più forti ancora. Sempre tutti insieme".