Manfredi: "Una delle giornate più belle di Napoli"

Interviste 4 Maggio 2023 Fonte: TMW



"Una gioia per tutti i napoletani, anche quelli che sono fuori e sono collegati sentimentalmente"





Interviste4 Maggio 2023TMW"Una gioia per tutti i napoletani, anche quelli che sono fuori e sono collegati sentimentalmente" Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto dopo la vittoria dello Scudetto al microfono di DAZN: "Sono fiero di una grande città, con un cuore enorme, una passione infinita. E' una delle giornate più belle di Napoli, una gioia per tutti i napoletani, anche quelli che sono fuori che sono collegati sentimentalmente a questa città. 33 anni fa era una Napoli diversa, oggi è una Napoli in grande crescita, felice, che vuole giocare il suo ruolo nel mondo. La città ha fatto un regalo a me e a tutti. Questa gioia così grande, così spontanea, così bella formano una bellissima storia. Il calcio deve essere un gran momento di festa, di unione e felicità e la città sta dando dimostrazione di gran civiltà".



Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto dopo la vittoria dello Scudetto al microfono di DAZN: "Sono fiero di una grande città, con un cuore enorme, una passione infinita. E' una delle giornate più belle di Napoli, una gioia per tutti i napoletani, anche quelli che sono fuori che sono collegati sentimentalmente a questa città. 33 anni fa era una Napoli diversa, oggi è una Napoli in grande crescita, felice, che vuole giocare il suo ruolo nel mondo. La città ha fatto un regalo a me e a tutti. Questa gioia così grande, così spontanea, così bella formano una bellissima storia. Il calcio deve essere un gran momento di festa, di unione e felicità e la città sta dando dimostrazione di gran civiltà".