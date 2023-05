Voci dal Forum: É tutto azzurro



Salutiamo il Napoli, Campione d'Italia. È la terza volta nella sua storia, ma qualcosa mi dice che è iniziata una nuova era





È tutto azzurro! Perfino questa notte, che si stende serena nel golfo fatato di Partenope, stanca del nero che l'accompagna da sempre, si dipinge d'azzurro. Azzurre sono le luci, che incuranti dei prezzi esorbitanti dell'energia, si diffondono nell'intorno, a tal punto, da rischiarare anche le insenature più nascoste della divina costa, e si diffondono a mille a mille, a centinaia di migliaia, a milioni. In alto si liberano voci potenti, gioiose, ubriache di felicità. Sono voci azzurre. E azzurri sono i baci e gli abbracci che si danno più che volentieri anche a chi non si conosce. Il vecchio Gaetano, proprietario del bar Azzurro, è intento a fare e dare caffè, che non sono in sospeso, sono proprio liberi da qualsiasi prezzo e lui chiama chiunque a gustarli e dice: - Sono caffè azzurri, sono i caffè del cuore! - È tutto azzurro e ci si augura che sia così per molto, ma molto tempo, perché l'azzurro è il colore del mare, del cielo, della vita, della felicità...è il nostro colore.

Nell'azzurro salutiamo il Napoli, Campione d'Italia. È la terza volta nella sua storia, ma qualcosa mi dice che è iniziata una nuova era, un'era tutta azzurra.

A Udine, Udinese - Napoli 1-1. La rete è di Osimhen.

Forza Napoli oggi e sempre!