Interviste4 Maggio 2023Mediaset"É il coronamento di un'aspettativa che durava da 33 anni. Domenica con la Fiorentina tutti qua per la grande festa" Un pareggio che sa di vittoria per il Napoli, che con l'1-1 di Udine conquista il terzo scudetto della sua storia. Festa grande alla Dacia Arena, tripudio di gioia al Maradona dove migliaia di tifosi hanno assistito in diretta al match da 10 maxischermi. Presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che visibilmente emozionato in campo ha ringraziato tutti i tifosi azzurri: "Mi avete detto che volevate vincere e abbiamo vinto tutti insieme".



"Grazie. Abbiamo vinto tutti insieme e adesso domenica con la Fiorentina tutti qua per la grande festa. Grazie ancora a tutti quanti" le parole del presidente del Napoli.



De Laurentiis ha poi aggiunto: "Oggi è il coronamento di un'aspettativa che durava 33 anni. Quando sono arrivato qui ho detto che ci sarebbero voluti 10 anni per andare in Europa. Promessa mantenuta in anticipo. Poi ho detto che avremmo vinto lo scudetto entro 10 anni e ci siamo riusciti in anticipo. Ora l'obiettivo è vincerlo e rivincerlo. Ci manca la Champions League".



Sulla vittoria arrivata nell'anno della rivoluzione della squadra: "Questa squadra si era appesantita di responsabilità, ci voleva aria nuova e capacità di volare in alto come gruppo e non come individualità che remassero come freno. Il progetto non si ferma mai, oggi è un punto di partenza e non di arrivo".



"Si riparte con Spalletti. È lo scudetto di Cavani, Lavezzi, Quagliarella, Higuain. Lo abbiamo costruito in questi anni, perché come dicono i francesi je n'ai rien de regretter" il commento del presidente.



