Udinese-Napoli: le probabili formazioni

Cronaca 3 Maggio 2023 Fonte: Corriere dello Sport



Politano ha fatto parte del lavoro in gruppo, quindi difficile ma non impossibile sia in campo a Udine





Cronaca3 Maggio 2023Corriere dello SportPolitano ha fatto parte del lavoro in gruppo, quindi difficile ma non impossibile sia in campo a Udine Nell'Udinese Beto non sembra in grado di recuperare per cui là davanti il solo attaccante disponibile è Nestorovski. Nel Napoli Politano ha fatto parte del lavoro in gruppo, quindi difficile ma non impossibile sia a Udine. Mario Rui sta facendo ancora terapia: ma entrambi partiranno con il gruppo, al gran completo per la trasferta della Dacia Arena, anche solo per essere vicini al resto dei compagni in un momento che potrebbe essere storico.



UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue,Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. All. Sottil. A disposizione: 20 Padelli, 99 Piana, 14 Abankwah, 3 Masina, 8 Zeegelaar, 15 Buta, 2 Ebosele, 5 Arslan, 26 Thauvin, 39 Semedo. Indisponibili: Deulofeu, Ebosse, Pafundi, Success, Beto. Squalificati: -. Diffidati: Udogie, Lovric, Success.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti. A disposizione: 95 Gollini, 16 Idasiak, 5 Juan Jesus, 19 Bereszy?ski, 55 Ostigard, 4 Demme, 7 Elmas, 70 Gaetano, 23 Zerbin, 31 Zedadka, 18 Simeone, 81 Raspadori. Indisponibili: Mario Rui, Politano. Squalificati: -. Diffidati: Kim e Osimhen.