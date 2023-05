Udinese-Napoli: i precedenti

Gli azzurri hanno vinto in terra friulana in 9 occasioni su 40





l Napoli ha sciupato il suo primo match-point pareggiando con la Salernitana. La festa scudetto è stata rimandata: alla Dacia Arena basterà un punto per essere campioni d'Italia.



Totale gare: 40. Vittorie Udinese: 13 Pareggi: 18 Vittorie Napoli: 9



Ultima vittoria Udinese: 2015-16, 3-1: 13′ Bruno Fernandes rig., 24′ Higuain, 45′ Bruno Fernandes, 57′ Thereau (con la sconfitta in Friuli il Napoli di Sarri dà un segno di resa nella corsa al tricolore).



Ultimo pareggio: 2019-20, 1-1: 32′ Lasagna, 69′ Zielinski (ultima gara di Ancelotti sulla panchina azzurra).



Ultima vittoria Napoli: 2021-22, 0-4: 24′ Osimhen, 35′ Rrahmani, 52′ Koulibaly, 84′ Lozano (Koulibaly protagonista con un gol e un assist).