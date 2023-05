Udinese-Napoli: arbitra Abisso

Cronaca3 Maggio 2023CalcioNapoli1926Gli azzurri che hanno vinto sette precedenti su sette con il fischietto palermitano Udinese-Napoli, in programma domani alle 20.45, valida per la 33a giornata di serie A e può segnare la storia, sarà diretta dal signor Rosario Abisso della sezione di Palermo. Suoi assistenti saranno Valeriani e Garzelli. IV Uomo Colombo. Mentre al VAR ci saranno Doveri e Paganessi. Andiamo a vedere i precedenti con il fischietto siciliano.

