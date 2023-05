De Laurentiis: "Ho vinto lo scudetto dell'onestà"

"Ci sono anni in cui siamo arrivati secondi e potevamo arrivare primi. Potevamo vincerne altri di scudetti"





Interviste2 Maggio 2023TuttoSport"Ci sono anni in cui siamo arrivati secondi e potevamo arrivare primi. Potevamo vincerne altri di scudetti" In attesa che possa avere inizio in forma ufficiale la festa per la vittoria del terzo Scudetto della storia del club, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato nella Prefettura cittadina dopo il tavolo tecnico sulle celebrazioni del titolo: "Se guardo alla stagione so che la partita con la Juventus vale tutto lo scudetto. Abbiamo vinto 5-1 all'andata e di piccola misura al ritorno ma mi fa sentire...". Chiudendo la frase con un gemito, il patron dei partenopei ha poi parlato del rinvio dei festeggiamenti a domenica prossima, nell'impianto di Fuorigrotta, al termine di Napoli-Fiorentina: "Mi unisco ai ringraziamenti del sindaco ai napoletani che hanno dimostrato grande maturità domenica scorsa. Avevamo preparato una festa, eravamo pronti io e Paolo Sorrentino a scendere in campo ma abbiamo dovuto rimandare. Quella manifestazione la riproponiamo domenica contro la Fiorentina".



