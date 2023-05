Udinese-Napoli si gioca alle 20.45

Interviste 2 Maggio 2023 Fonte: Gazzetta dello Sport



Al Maradona ci saranno otto maxischermi per seguire la partita: il biglietto costerà 5 euro e l'incasso andrà in beneficenza





Interviste2 Maggio 2023Gazzetta dello SportAl Maradona ci saranno otto maxischermi per seguire la partita: il biglietto costerà 5 euro e l'incasso andrà in beneficenza Si è concluso in prefettura a Napoli un incontro per considerare l'ordine pubblico in città nei prossimi giorni in vista dello scudetto. Al tavolo c'erano il prefetto Claudio Palomba, il questore Alessandro Giuliano, il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e in collegamento video il prefetto di Udine Massimo Marchesiello.



DECISIONI — La notizia l'ha data il prefetto partenopeo Palomba: "Non è previsto al momento spostamento della gara. A Udine è in corso un vertice di ordine pubblico". Udinese-Napoli si giocherà quindi giovedì alle 20.45. Intanto nel capoluogo campano si stanno studiando blocchi del traffico nel centro storico per mercoledì e giovedì. A tal proposito il sindaco Manfredi ha chiarito che la zona pedonale del centro storico sarà riproposta dalle 21 di mercoledì e mantenuta fino a notte fonda, nel caso la Lazio non vincesse e arrivasse lo scudetto. Area azzurra in vigore sicuramente dalle 21 di giovedì sino almeno alle due del mattino, con potenziamento dei mezzi pubblici. "I provvedimenti di chiusura del centro storico seguiranno lo schema già usato domenica. Gli orari saranno più flessibili e li stiamo valutando anche con le associazioni di categoria perché parliamo di giorni feriali e bisogna tutelare chi lavora" ha spiegato il sindaco. Che poi ha aggiunto: "Saremo più chiari nelle prossime ore, dopo ulteriori verifiche tecniche: per mercoledì non sono previsti prolungamenti di orari nei servizi pubblici. Per giovedì invece metro aperta fino alle due di notte perché comunque ci sarà lo stadio aperto". Invece sul rientro della squadra in aereo su Capodichino, De Laurentiis non ha voluto dare indicazioni precise: "Potremmo atterrare nella mattinata di venerdì o anche nel pomeriggio". Il prefetto ha già consultato i responsabili dello scalo, l'afflusso di migliaia di persone anche durante il giorno (erano 10 mila nella notte di domenica 23 aprile dopo la vittoria in casa Juve) potrebbe mandare in tilt l'aeroporto. Da non scartare l'ipotesi che l'aereo venga fatto atterrare su altri scali.



MAXISCHERMO — Intanto il Napoli ha avuto una disponibilità di massima da Dazn per trasmettere sui maxischermi del Maradona la gara Napoli-Udinese. Ovviamente ci vorrà l'ok dell'ordine pubblico e comunque c'è anche da considerare la possibilità che lo scudetto arrivi mercoledì.



L'INIZIATIVA — Il presidente De Laurentiis annuncia: "Stiamo facendo installare altri 8 maxischermi per metterne due davanti a ogni tribuna del Maradona e consentire così ai napoletani di vedere la partita. C'è un problema organizzativo e di tempo per cui sarà chiesto un prezzo simbolico di 5 euro uguale per ogni settore. Se alla fine resteranno soldi saranno dati in beneficenza. Inoltre la festa che avevamo preparato la faremo domenica prossima per Napoli-Fiorentina".



Si è concluso in prefettura a Napoli un incontro per considerare l'ordine pubblico in città nei prossimi giorni in vista dello scudetto. Al tavolo c'erano il prefetto Claudio Palomba, il questore Alessandro Giuliano, il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e in collegamento video il prefetto di Udine Massimo Marchesiello.DECISIONI — La notizia l'ha data il prefetto partenopeo Palomba: "Non è previsto al momento spostamento della gara. A Udine è in corso un vertice di ordine pubblico". Udinese-Napoli si giocherà quindi giovedì alle 20.45. Intanto nel capoluogo campano si stanno studiando blocchi del traffico nel centro storico per mercoledì e giovedì. A tal proposito il sindaco Manfredi ha chiarito che la zona pedonale del centro storico sarà riproposta dalle 21 di mercoledì e mantenuta fino a notte fonda, nel caso la Lazio non vincesse e arrivasse lo scudetto. Area azzurra in vigore sicuramente dalle 21 di giovedì sino almeno alle due del mattino, con potenziamento dei mezzi pubblici. "I provvedimenti di chiusura del centro storico seguiranno lo schema già usato domenica. Gli orari saranno più flessibili e li stiamo valutando anche con le associazioni di categoria perché parliamo di giorni feriali e bisogna tutelare chi lavora" ha spiegato il sindaco. Che poi ha aggiunto: "Saremo più chiari nelle prossime ore, dopo ulteriori verifiche tecniche: per mercoledì non sono previsti prolungamenti di orari nei servizi pubblici. Per giovedì invece metro aperta fino alle due di notte perché comunque ci sarà lo stadio aperto". Invece sul rientro della squadra in aereo su Capodichino, De Laurentiis non ha voluto dare indicazioni precise: "Potremmo atterrare nella mattinata di venerdì o anche nel pomeriggio". Il prefetto ha già consultato i responsabili dello scalo, l'afflusso di migliaia di persone anche durante il giorno (erano 10 mila nella notte di domenica 23 aprile dopo la vittoria in casa Juve) potrebbe mandare in tilt l'aeroporto. Da non scartare l'ipotesi che l'aereo venga fatto atterrare su altri scali.MAXISCHERMO — Intanto il Napoli ha avuto una disponibilità di massima da Dazn per trasmettere sui maxischermi del Maradona la gara Napoli-Udinese. Ovviamente ci vorrà l'ok dell'ordine pubblico e comunque c'è anche da considerare la possibilità che lo scudetto arrivi mercoledì.L'INIZIATIVA — Il presidente De Laurentiis annuncia: "Stiamo facendo installare altri 8 maxischermi per metterne due davanti a ogni tribuna del Maradona e consentire così ai napoletani di vedere la partita. C'è un problema organizzativo e di tempo per cui sarà chiesto un prezzo simbolico di 5 euro uguale per ogni settore. Se alla fine resteranno soldi saranno dati in beneficenza. Inoltre la festa che avevamo preparato la faremo domenica prossima per Napoli-Fiorentina". Vai alle altre della categoria Interviste De Laurentiis: "Ho vinto lo scudetto dell'onestà"

Interviste 2 Maggio 2023

"Ci sono anni in cui siamo arrivati secondi e potevamo arrivare primi. Potevamo vincerne altri di scudetti" Interviste2 Maggio 2023"Ci sono anni in cui siamo arrivati secondi e potevamo arrivare primi. Potevamo vincerne altri di scudetti" Udinese-Napoli potrebbe essere anticipata

Cronaca 30 Aprile 2023

La sfida, per ora ancora in programma giovedì alle ore 20.45, potrebbe giocarsi prima per motivi di ordine pubblico Cronaca30 Aprile 2023La sfida, per ora ancora in programma giovedì alle ore 20.45, potrebbe giocarsi prima per motivi di ordine pubblico

I Google Alert vengono in-

viati via e-mail per segna-

lare i nuovi articoli pubbli-

cati su SoloNapoli.com Frequenza: giornalieri settimanali E-mail: Username: Password: Le news sul Napoli

nella tua mailbox Tua e-mail: