Napoli-Salernitana: le probabili formazioni

Cronaca 29 Aprile 2023 Fonte: Napoli Today



Spalletti avrà tutti a disposizione tranne Politano e Mario Rui: in attacco Elmas, Osimhen e Kvaratskhelia





Cronaca29 Aprile 2023Napoli TodaySpalletti avrà tutti a disposizione tranne Politano e Mario Rui: in attacco Elmas, Osimhen e Kvaratskhelia La squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo conoscendo già il risultato di Inter-Lazio: in caso di pareggio o sconfitta dei biancocelesti, gli uomini di Spalletti dovranno vincere contro i granata per cucirsi il tricolore sul petto. Nell'ultimo turno il Napoli ha sbancato l'Allianz Stadium battendo per 1-0 la Juventus grazie al gol di Raspadori nei minuti di recupero. La Salernitana è pronta a dare battaglia per regalare una soddisfazione ai propri tifosi e rimandare la festa dei rivali campani: dopo la bellissima vittoria contro il Sassuolo per 3-0 ora i granata sono a +7 dal Verona terzultimo e possono guardare con più serenità alle prossime partite. La gara d'andata alla Arechi vide la capolista imporsi per 2-0 con gol di Di Lorenzo e Osimhen.



Spalletti avrà tutti a disposizione tranne Politano e Mario Rui: in attacco Elmas, Osimhen e Kvaratskhelia. Sousa punterà su Kastanos e Candreva alle spalle dell'unica punta Dia.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. Allenatore: Paulo Sousa.