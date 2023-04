Napoli-Salernitana: i precedenti

Cronaca28 Aprile 2023CalcioNapoli1926Sono solo due, in quanto i granata hanno giocato pochi campionati in massima serie I precedenti in serie A sono solo due, in quanto la Salernitana ha giocato pochi campionati in massima serie nella sua storia. Prima della promozione del 2021, infatti, avevano giocato solo nel '48 e nel 1998-99, quando il Napoli era accidentalmente caduto in serie B. Proprio nella serie cadetta si sono giocati i derby più infuocati tra queste due squadra, soprattutto nei primi anni 2000. Ebbene il Napoli è imbattuto in casa, in tutte le competizioni. Tornando ai due derby giocati in serie A, l'anno scorso fu poker azzurro: un 4-1 siglato da Juan Jesus, Mertens su rigore, Rrahmani e Insigne anche lui dagli undici metri. Una partita comunque segnata dalle tantissime assenze per i granata, falcidiati da un focolaio Covid. L'altro precedente, risalente al 1948 dopo la guerra, terminò 0-0.