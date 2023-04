Napoli-Salernitana: arbitra Marcenaro

Designati gli arbitri per la 32esima giornata del campionato di Serie A, in programma tra venerdì 28 e domenica 30 aprile. Un turno che potrebbe chiudere il discorso scudetto e assegnare il terzo tricolore della storia al Napoli. La squadra di Luciano Spalletti affronterà al Maradona la Salernitana nel match in calendario domenica 30 alle 15e a dirigere il derby campano ci sarà Matteo Marcenaro. Con l'arbitro della sezione di Genova, ci saranno gli assistenti Meli e Alassio, il quarto ufficiale di gara Volpi e gli addetti alla Var Dimartino e Fourneau.