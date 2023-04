HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Maxi-area pedonale in caso di festa scudetto

Cronaca 28 Aprile 2023 Fonte: Corriere dello Sport



Dalle 12 di domenica alle 4 del giorno dopo in pieno centro ci saranno 91 varchi presidiati dalle forze dell'ordine





Cronaca28 Aprile 2023Corriere dello SportDalle 12 di domenica alle 4 del giorno dopo in pieno centro ci saranno 91 varchi presidiati dalle forze dell'ordine Napoli per la festa Scudetto, domenica, diventerà maxi-area pedonale con divieto di transito per auto e moto dalle 12 di domenica alle 4 del giorno dopo in pieno centro con 91 varchi. Ma c'è una novità. Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli e Presidente della Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, ha annunciato a Radio Punto Nuovo che chiederà di posticipare il divieto dalle 12 alle 14 per consentire a chi lavorerà la mattina di fare rientro a casa prima della grande festa.



Napoli, maxi-area pedonale solo in centro: la precisazione

Non solo: è stato anche specificato che altre zone di Napoli saranno aperte al transito delle vetture, una buona notizia per chi arriverà dalla provincia. "La tangenziale sarà tranquillamente utilizzabile, solo in città ci sarà il divieto di circolo. Le uscite Agnano e Fuorigrotta solo disponibili. E' preferibile però usare sempre i mezzi pubblici nel corso di questi giorni così particolari" ha sottolineato Simeone che ha ancora una volta ribadito l'invito a utilizzare i mezzi pubblici.



