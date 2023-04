Napoli-Salernitana si gioca domenica

Cronaca28 Aprile 2023Corriere dello SportLa gara, inizialmente inserita in calendario per sabato alle ore 15, è stata spostata per motivi di ordine pubblico Non c'erano dubbi, ma ora è arrivata anche la comunicazione ufficiale da parte della Lega di Serie A: la partita Napoli-Salernitana, valida per la 32esima giornata, si disputerà domenica alle ore 15 allo stadio Maradona, poco dopo la fine di Inter-Lazi. La gara inizialmente era stata inserita in calendario per sabato alle ore 15, ma dopo la richiesta da parte delle istituzioni e il parere favorevole del Casms la Lega ha posticipato l'incontro.



Tutte le modifiche per le prossime giornate di Serie A

Non solo il derby, però. Altre due sono state le gare posticipate: l'Udinese affronterà il Napoli di giovedì nel turno successivo e, nella 34^ giornata, sfiderà la Sampdoria di lunedì. Un doppio spostamento per i friulani. Il Napoli, dunque, qualora non vincesse il titolo domenica, potrebbe riprovarci al Friuli ma giovedì sera. Ecco le gare modificate:



32^ giornata

Napoli-Salernitana domenica 30 aprile ore 15



33^ giornata

Udinese-Napoli giovedì 4 maggio ore 20.45



34^ giornata

Udinese-Sampdoria lunedì 8 maggio ore 18.30



