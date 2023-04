La sportività di Allegri e del suo vice Landucci

Cronaca26 Aprile 2023Corriere dello Sport - Il MattinoIl primo dice: "Bellissimo oh! Siete riusciti a vincere uno scudetto", il secondo, rivolto a Spalletti, "Pelato di m…., ti mangio il cuore" Massimiliano Allegri nervosissimo nel finale di Juve-Napoli. Il tecnico bianconero è stato infatti beffato al 93' dalla rete di Raspadori, che ha consegnato i tre punti alla squadra di Spalletti portandoli alla quasi matematica vittoria dello Scudetto, che si potrà decidere già nella prossima giornata. Allegri, furioso durante la partita a bordo campo ma che ha poi smentito in conferenza stampa le lamentele sull'arbitraggio di Fabbri, è apparso molto teso nel finale.



Sui social è spuntato un nuovo video del tecnico bianconero al triplice fischio della partita all'Allianz Stadium. Il tifoso in questione è riuscito a riprendere il tecnico mentre urla una frase alla panchina del Napoli, prima di tornare negli spogliatoi. "Bellissimo oh! Siete riusciti a vincere uno scudetto", le parole di Allegri verso la panchina azzurra, indicando il numero anche con le dita.



Marco Landucci, il vice di Allegri, visibilmente contrariato per alcune decisioni arbitrali, ha chiuso al peggio la gara dello Stadium. «Pelato di m…., ti mangio il cuore» ha urlato il vice bianconero nell'imboccare il corridoio laterale che portava allo spogliatoio degli azzurri a Torino.



Accuse costate tanto a Landucci. Che è stato squalificato con ammenda. «Per avere, al termine della gara, nell'area spogliatoi, rivolto all'allenatore della squadra avversaria epiteti offensivi e minacciosi; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale» si legge nel dispositivo del giudice sportivo.





