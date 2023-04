Voci dal Forum: Napoli campione

Cronaca23 Aprile 2023Forum SoloNapoli - DarioSi, lo so, non c'è ancora la certezza matematica. A questo punto, però, darei un calcio in quel posto dove non batte il sole alla matematica Ora, con questa vittoria sulla Juve a Torino, cala definitivamente il sipario su questo campionato. Il Napoli è meritatamente campione d'Italia e lo è con straordinario anticipo e abbondanza di punti, rispetto alla data di chiusura dello stesso, fissata per il 4 giugno. È stato un campionato esaltante per gli azzurri, fatto di incredibili risultati e giocate indimenticabili, che hanno consegnato alle platee internazionali due astri, che brilleranno di luce propria per parecchio tempo. Sono destinati a segnare un'epoca e scrivere ulteriore storia di questo meraviglioso sport e spero che segnino e scrivano con noi, ma sarà difficile, a meno che ADL non torni dal suo viaggio negli Usa con qualche graditissima sorpresa. Parliamo chiaro, se riuscirà a mantenere Kvara, Osi e Kim il Napoli è destinato ad entrare nell'olimpo del calcio internazionale e, molto probabilmente, nella leggenda. Si vedrà.

Per quanto mi riguarda, questa, ovvero quella che segue, è la mia chiave di lettura per questo scudetto: nessuno in avvio di stagione, dava il Napoli fra le favorite, specialmente dopo la partenza di Koulibaly. All'inizio e per buona parte del campionato nessuno ha creduto nel Napoli. Tutti speravano o si auguravano un crollo dopo la pausa dei mondiali. In parecchi avevano gioito per la sconfitta del Napoli a Milano contro l'Inter e in parecchi ne predicevano convinti il crollo. Non accadde e il Napoli continuò nella sua marcia trionfale. A questo punto, sorge spontanea una domanda, la risposta alla quale è anche la mia chiave di Lettura, chi è stato il principale artefice di questo trionfo? Bene, chiaramente tutti sono stati artefici, ma uno in particolare è stato la sorpresa, quello che ha scombussolato tutto e tutti, e non può essere che Kvara, che io chiamo MaraKvara. In tanti sono rimasti sorpresi e in tanti sono caduti sotto i suoi colpi. Il ragazzo ha da crescere ancora e lo farà, perché è un ragazzo serio e pulito. Inoltre, suo allenatore, è un maestro, uno che di calcio se ne intende come pochi, Spalletti. Oggi, peer quanto mi riguarda, dando fiducia a Ndombele e lasciandolo giocare nel ruolo di Zielinski, mi ha impressionato favorevolmente e mi ha convinto che, come capisce lui di calcio, ce ne sono davvero pochi. Mi aspetto, ora, che faccia lo stesso con Ostigaard, perché il ragazzo è davvero forte, anzi fortissimo. Deve essere solo un po' sgrezzato. Spalletti lo farà. Bene, i festeggiamenti possono anche cominciare. Si, lo so, non c'è ancora la certezza matematica. A questo punto, però, darei un calcio in quel posto dove non batte il sole alla matematica e a ogni residuo di scaramanzia, perché è più facile che un cammello passi nella cruna di un ago, che il Napoli perda lo scudetto, Si diano inizio ai festeggiamenti!

Per dovere di cronaca: Juve - Napoli 0-1. Marcatore: Raspadori.

Da notare le lamentele della Juve per un goal giustamente annullato sul finire della partita. Silenzio completo nel secondo tempo per un fallo stupido e vile di Gatti si MaraKvara. Oggi, però, non è tempo di polemiche.

Saluto il Napoli campione d'Italia.