Interviste23 Aprile 2023DAZN"Che va aggiungersi a tutti gli atri che abbiamo già messo per raggiungere la vittoria finale" L'allenatore partenopeo dopo la partita contro la Juventus appare soddisfatto, ma invita alla calma: "Dobbiamo aspettare a stappare bottiglie e cuore, ci vuole ancora un po' di tempo". Botta e risposta divertente con Rafa Benitez in studio a Sunday Night Square

Una sola vittoria per vincere lo Scudetto, tre punti di platino conquistati in pieno recupero, seconda partita di campionato vinta contro la Juventus e una grandissima prestazione. Luciano Spalletti ha tanto per essere soddisfatto dopo la vittoria per 1-0 contro la Juve allo Stadium.

Davanti alle telecamere di Sunday Night Square, su DAZN, l'allenatore dei partenopei ha sottolineato come il risultato dello Stadium sia un "mattone bello pesante per lo Scudetto".



COSA HA DETTO SPALLETTI A DAZN

"Quando porti a casa una vittoria nei minuti di recupero, c'è ancora più felicità", evidenzia il tecnico del Napoli. "Ma dobbiamo aspettare a stappare bottiglie e cuore, ci vuole ancora un po' di tempo. Alla squadra ho fatto i complimenti perché ha giocato una buona partita dopo l'uscita dalla Champions, che è sempre drammatica. Perché ti vengono tanti pensieri e ti porti dietro un po' di fatica. Fare più di così oggi era difficile. Nel secondo tempo siamo stati anche più pericolosi".



"MERITO DI TUTTI"

"Se si è tutti insieme e tutti bravi, le gioie sono il doppio", sentenzia Spalletti col suo consueto stile. "A volte si fa così per difendere alcune situazioni. Ci sono quelli che portano il discorso dove gli pare, ma ci sta tutto nel gioco".



"Abbiamo giocato anche oggi la partita che volevamo giocare. A volte le partite sono figlie di episodi e contesti anche non voluti. Fare tutto alla stessa maniera alla lunga ti premia e credo che questa squadra abbia meritato ampiamente questo posto in classifica".



IL BOTTA E RISPOSTA CON BENITEZ

Dallo studio di Sunday Night Square si tira a un certo punto "in mezzo" il super ospite Rafa Benitez: "In compenso sappiamo cosa ha detto Benitez a Spalletti quando vi siete incontrati a Liverpool".



L'allenatore spagnolo: "Avevo detto che vincono il campionato. E lui: no, per favore, per scaramanzia non dirlo”. Risate in studio, condivise anche dall'allenatore del Napoli. "Volevo vedere se tu avessi detto cose diverse quando ci siamo incontrati. Dovevi dire quello", afferma Spalletti. E giù altre risate.



"Io sempre parlo bene del Napoli, perché stai facendo un ottimo lavoro", prosegue Benitez. "Ero convinto che avreste vinto il campionato, si vedeva.Adesso dovete vincere la prossima partita, però si vede che la squadra è una squadra ottima, equilibrata e con un allenatore con esperienza. Con una società che ha fatto molto bene il mercato e alla fine tutti i giocatori sono importanti. Questo è merito tuo".



SCUDETTO E CARRIERA

"Non ho viaggiato al posto finestrino, sono sempre andato in giro con l'autostop", affrma ancora il tecnico toscano, con una citazione della cultura popolare. "Il fatto di trovarsi nelle condizioni di vincere questo Scudetto ti ripaga tutti i sacrifici fatti".



"Ogni tanto sono stato preso per il culo perché avevo solo un paio di scarpe, ma quello che ho sofferto per avere quelle scarpe, quando non potevo comprarle, me lo ricordo bene. Siccome prima ho sofferto qualche volta, quest'anno me le sono messe. Ho fatto una strada più difficile di altri che partono da livelli differenti e probabilmente è giusto. Anche per loro, perché nella carriera da calciatori sono stati bravi a guadagnare stima, tanto da partire da un livello superiore".



