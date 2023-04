Di Lorenzo: "Questo successo ci avvicina al sogno"

Queste le parole del difensore nel post partita all'Allianz Stadium: "Sicuramente è una vittoria importantissima per noi, abbiamo festeggiato un po' nello spogliatoio perché ci avvicina al nostro sogno. Vincere qui non è mai facile, siamo molto contenti. Volevamo passare il turno in Champions League, ce la siamo giocata alla pari e dispiace essere usciti in quel modo. Lo abbiamo fatto però a testa alta, giocando due grandi partite. Dopo l'eliminazione abbiamo subito pensato a preparare la partita di stasera, le grandi squadre fanno così e noi abbiamo dimostrato di esserlo".



Il gruppo è il vero segreto di questo Napoli: "Quest'anno la qualità dei subentrati è stata una costante, ci hanno dato una grandissima mano in ogni partita. Con i cinque cambi, cambia anche la partita, come dice sempre il mister. Chi entra, dà un contributo incredibile. E' una vittoria che ci avvicina all'obiettivo, il percorso parte da lontano e ci stiamo togliendo tutte le soddisfazioni. Mi fa un po' strano essere il capitano che alzerà lo scudetto dopo Maradona, mi lascia qualcosa dentro. Sarà un'emozione incredibile. Io e i miei compagni ci godiamo queste soddisfazioni al termine di un percorso fatto in maniera positiva dall'inizio dell'anno".



