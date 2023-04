Il fallo di Gatti su Kvaratskhelia era da rosso

Una manata molto al limite su cui l'arbitro Fabbri, così come il Var, non è intervenuto







Durante Juventus-Napoli c'è stato un caso da moviola tra Gatti e Kvaratskhelia che ha fatto infuriare i tifosi azzurri. Durante un'azione al limite dell'area bianconera, il difensore della Juventus Gatti ha il talento georgiano. Un "pugno" o una manata molto al limite che ha lasciato per terra Kvaratskhelia ma su cui l'arbitro Fabbri, così come il Var, non è intervenuto. Con Gatti in marcatura sul numero 77 del Napoli, il difensore lo ha colpito all'altezza della testa accendendo le proteste degli uomini di Spalletti.