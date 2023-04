Raspadori: "La Champions è alle spalle"

Interviste 22 Aprile 2023 Fonte: SSC Napoli



"A Torino ci aspetta una partita difficile e importante. Si percepisce l'attesa per una sfida che è sempre stata speciale"





"Euforia e amarezza vanno resettate. La Champions è alle spalle, vogliamo solo riprendere la nostra strada a cominciare da domani". Giacomo Raspadori parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss alla vigilia del match contro la Juventus.



"La delusione è stata forte, ma allo stesso tempo sappiamo che il calcio è fatto di obiettivi che si possono centrare. Il nostro obiettivo principale è davanti a noi e vogliamo dare il massimo per vincere lo scudetto"



"A Torino ci aspetta una partita difficile e importante. Si percepisce anche nell'aria l'attesa per una sfida che è sempre stata speciale per la Serie A"



"Certamente troveremo un avversar molto motivato e sarà un confronto ad alti ritmi. Noi vogliamo conquistare i punti che ci servono per raggiungere il nostro traguardo"



Vedere Napoli imbandierata che emozione vi dà?



"La prima cosa che ci viene da pensare è che dobbiamo proseguire a vincere per poter portare a compimento il nostro splendido percorso. Poi è stupendo vedere i tifosi al nostro fianco, sia in strada che allo stadio".



"Napoli è unica come passione e amore per la squadra. Giocare con questa maglia ti conferisce stimoli e motivazioni enormi. Il pensiero di poter vincere in questa città fantastcia dopo tanti anni è una sensazione che non si può descrivere..."



