Sarà l'arbitro Michael Fabbri di Ravenna a dirigere Juventus-Napoli, gara valida per la 31esima giornata di Serie A in programma domenica 23 aprile alle ore 20.45 a Torino.Gli assistenti saranno Pagliardini e Scarpa. IV uomo Massimi. Al Var ci sarà Aureliano, assistito da Pezzuto.L'ultimo precedente di Fabbri con gli azzurri risale alla prima giornata di campionato, quando Di Lorenzo e compagni espugnarono il campo del Verona per 5-2.