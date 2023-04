Juventus-Napoli: i precedenti

Cronaca21 Aprile 2023FC JuventusUn solo pareggio nelle ultime 11 sfide tra le due formazioni in Serie A Sarà la sfida numero 154 in Serie A tra Juventus e Napoli.

Il bilancio è di 70 vittorie della Juve, 48 pareggi e 35 successi partenopei.

La Juve ha messo a segno 225 gol contro il Napoli nel massimo campionato, subendone 172.

Un solo pareggio tra Juventus e Napoli nelle ultime 11 sfide tra le due formazioni in Serie A, completano cinque vittorie bianconere e cinque partenopee: 1-1 il 6 gennaio 2022 all'Allianz Stadium.

La Juventus è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A (9V, 2N): l'unico successo partenopeo nel periodo risale al 22 aprile 2018 con gol di Kalidou Koulibaly al minuto 90.

Dopo l'1-1 nel loro ultimo confronto all'Allianz Stadium del 6 gennaio 2022, Juventus e Napoli potrebbero pareggiare due sfide di fila in casa dei bianconeri in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1995 e il 1998 (tre in quel caso).

Il Napoli ha segnato nelle ultime sei trasferte contro la Juventus in campionato, solo tra il 1948 e il 1956 i partenopei hanno trovato il gol in sette gare fuori casa di fila contro i bianconeri in Serie A.