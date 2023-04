Voci dal Forum: Fine del sogno Champions

Cronaca18 Aprile 2023Forum SoloNapoli - DarioNel primo tempo un rigore su Lozano, grande come una casa, anche con l'aiuto del VAR, non è stato assegnato. Incomprensibile Si chiude qui, con il Milan, il sogno champions del Napoli, ed è stato un bel sogno. A mio modo di vedere, si è chiuso allorquando De Laurentiis, una volta la squadra raggiuto i quarti, rilasciò quella sciagurata intervista in cui tornava ad attaccare l'Uefa. Da allora, sarà stato il caso, ma resta il fatto che il Napoli non ha avuto più un arbitraggio a favore, anzi. Quello di Kovacs a Milano fu disastroso, quello di oggi un poco meglio, ma niente di che. Nel primo tempo un rigore su Lozano, grande come una casa, anche con l'aiuto del VAR, non è stato assegnato. Incomprensibile. A tutto ciò, si può aggiungere, sempre a mio modo di vedere, la poca lucidità di Spalletti, che è riuscito a perdere tre partite, per me ha perso anche quella di questa sera, su contropiede. Incredibile, ma vero. Nel gol preso stasera, molti daranno la colpa a Ndombele, che ha perso la palla, si noti bene, ai limiti dell'area avversaria, ma stenteranno a dare colpe a Di Lorenzo e, soprattutto, a Rrahmani, che invece di fermare Leao con le buone o le cattive, lo hanno accompagnato fino al limite dell'area dove è stato libero di passare la palla a Giroud, che ha comodamente insaccato. Roba da matti, e da polli! Suvvia, perdere tre partite in questo modo? Mi sembra davvero eccessivo. Il buon Ndombele, che per me era stato fra i migliori in campo. è stato pure sostituito da Elmas. Misteri spallettiani. A dieci minuti dalla fine il Napoli usufruiva di un rigore, che veniva sprecato ancora una volta da Kvara. È mai possibile che dopo un anno il Napoli non abbia un rigorista ufficiale? Caro Spalletti, ma lei che ci sta a fare in panchina? Per quanto mi riguarda, lascerei battere i rigori ad Osimhen e comincerei a preoccuparmi di trovare qualcuno in grado di battere le punizioni, altro che chiacchiere.

A due minuti dal termine un goal di Osimhen ci ha evitato di perdere, ma ha lasciato tanto amaro in bocca per quel rigore fallito.

Questo il risultato finale: Napoli - Milan 1-1.

C'è e deve esserci delusione, ma non più di tanta. Si è solo anticipata l'uscita dalla Champions e, tutto sommato, meglio ora e non in finale. E sì, perché se qualcuno si era messo in testa di poter vincere la coppa, vive completamente in un altro mondo. Al momento, non c'è squadra italiana che possa vincere la Champions. Pensare di poter battere il Manchester City o il Real è da folli. Presto se ne accorgeranno Milan o Inter.

Prima di chiudere, un doveroso ringraziamento a chi ci ha fatto e continua a farci sognare, ma un interrogativo e d'obbligo: dobbiamo ancora aspettare Zielinski?

Infine, caro Spalletti, ora potrà far giocare Olivera e L0zano. Faccia queste quattro vittorie quanto prima, e chiuda la pratica scudetto.

Testa a Torino.

La festa non vede l'ora d'avere inizio, ma ha bisogno della matematica per cominciare, e la matematica ancora non c'è.