Interviste18 Aprile 2023Gazzetta dello Sport"C'era un rigore nettissimo su Lozano, gli si gira la caviglia sull'intervento di Leao, che rischia di storcergliela" I rimpianti non mancano, per il Napoli. In una sfida piena di episodi che avrebbero potuto cambiare il volto della partita, gli azzurri ne sono riusciti a girare troppo pochi a proprio favore: in semifinale ci va il Milan. "Facciamo prima di tutto i complimenti agli avversari per la qualificazione, sono doverosi. In due partite sono riusciti a capitalizzare il massimo e questo è sintomo di squadra matura, composta di calciatori che sanno quando accelerare e difendere collettivamente" ha esordito Luciano Spalletti, ai microfoni di Mediaset. Ma l'amaro in bocca per il contatto per un possibile fallo in area di Leao su Lozano resta. "L'arbitraggio dell'andata non l'avevo contestato solo io, eravamo tutti d'accordo tranne chi aveva la maglia rossonera. C'è un rigore nettissimo su Lozano, gli si gira la caviglia sull'intervento di Leao, rischia di storcergliela e si vede benissimo. Non si può non vedere al Var. Questo non è un contatto, è un colpo. In questo modo però prestiamo il fianco a chi dice che ci attacchiamo a qualcosa, non è così. Ma questo rigore è netto" ha sostenuto l'allenatore.



SOSTA — "Voglio fare i complimenti anche ai miei – ha proseguito – abbiamo disputato una Champions di altissimo livello, anche stasera per me la partita è stata ottima. Abbiamo pagato l'ingenuità di alcuni momenti, l'inesperienza nel leggere la gara a volte. Ci siamo arrivati con diversi giocatori col fiato corto dopo la sosta, lo stesso Osimhen che ha recuperato nell'ultima settimana è stato venti giorni fermo. Ci ha tolto qualcosa, eravamo in piena condizione prima, poi ci siamo trovati con tante defezioni e alcuni hanno dovuto forzare la presenza. La vittoria in campionato sul Torino aveva fatto credere che la Serie A fosse una formalità quando abbiamo perso 0-4, ma in queste due partite l'atteggiamento era totalmente diverso". Il rammarico del tecnico è dovuto alle situazioni concesse al Milan, a suo dire evitabili: "È vero che hanno sbagliato un calcio di rigore, ma era evitabile per lo sviluppo dell'azione, così come il gol: eravamo in completo equilibrio, col possesso palla, e poi invece diamo la possibilità di ribaltare tutto, non siamo stati bravi in area come hanno fatto i rossoneri".



KVARA SPENTO — Tra i calciatori più attesi c'era Kvarastkhelia che, oltre ad esser stato limitato a dovere dai raddoppi studiati per lui da Pioli, ha anche fallito il rigore sullo 0-1. "Ha creato qualche situazione interessante, Calabria comunque è stato molto bravo. Più cross e meno tiri? Abbiamo avuto sedici calci d'angolo, ma comunque l'abbiamo presa poco di testa. Rientrare sul piede buono e guidare la palla lungo la linea dell'area dà sempre la possibilità di cercare il secondo palo, una situazione con cui abbiamo fatto diversi gol" ha concluso Spalletti.



