Pioli: "Qualificazione voluta e meritata"

Interviste 18 Aprile 2023 Fonte: Gazzetta dello Sport



"Sul palleggio si poteva giocare meglio ma molti di noi non avevano mai giocato una gara del genere"





Pioli ce l'ha fatta anche stavolta, ha superato Spalletti per la terza volta in stagione e si è preso la semifinale di Champions League con il Milan. Al Maradona è finita in pareggio, ma basta ai rossoneri l'1-1 per eliminare il Napoli e passare il turno. Il sogno Champions continua e Pioli festeggia: "Io alleno un gruppo con cuore grande. Abbiamo stretto i denti e abbiamo sofferto: qualificazione voluta, meritata. Complimenti a questi ragazzi", ha dichiarato il tecnico del Diavolo a Mediaset.



Pioli e il derby in semifinale

"Derby in semifinale? Probabile sia così. Saranno due scontri bellissimi, stimolanti e difficilissimi. Abbiamo fatto tanto e non vogliamo fermarci. L'1-0 dell'andata ci ha in parte aiutato e in parte frenato. Abbiamo deciso di rimanere bassi per la presenza in campo di Osimhen, non volevamo lasciargli profondità. Sul palleggio si poteva giocare meglio ma molti di noi non avevano mai giocato una gara del genere. C'è stato però un enorme sacrificio. Siamo contenti per i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto, soprattutto quando le cose non andavano bene. Sono contento che tutti ora si accorgano di Krunic, che ha giocato alla grande, è un calciatore di alto livello. A livello caratteriale siamo cresciuti tanto", ha aggiunto e concluso Pioli.



Pioli, la risposta stizzita sull'arbitro e la frecciata

Pioli ha parlato anche nella conferenza stampa post match. Alla domanda sull'arbitro e sugli episodi controversi ha tagliato corto e risposto stizzito: "Ma di cosa stiamo parlando". Poi ha aggiunto una battuta che è sembrata essere indirizzata a qualcuno del Napoli: "Noi non mettiamo il carro davanti ai buoi come qualcun altro".



