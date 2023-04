Meret: "Ci è mancata malizia"

Interviste 18 Aprile 2023 Fonte: Fantacalcio



"Non è la prima volta che prendiamo gol in contropiede quando potevamo usare più mestiere per non farli arrivare in area"





Interviste18 Aprile 2023Fantacalcio"Non è la prima volta che prendiamo gol in contropiede quando potevamo usare più mestiere per non farli arrivare in area" Non è bastato il rigore parato da Alex Meret a Giroud, il Napoli si è arreso al Milan nei quarti di finale di Champions League: il portiere partenopeo è intervenuto ai microfoni di Mediaset al fischio finale del match, di seguito le sue parole: "Abbiamo fatto una grande partita, sapevamo che loro sarebbero stati pericolosi solo sulle ripartenze. Avremmo dovuto fare fallo nell'azione del loro gol. Abbiamo dato tutto fino alla fine costruendo tante palle-gol, peccato aver trovato la rete così tardi. Abbiamo comunque poco da recriminare, ci è mancata malizia, non è la prima volta che prendiamo gol in contropiede quando potevamo usare più mestiere per non farli arrivare in area. C'è delusione perché volevamo andare avanti, sarebbe stato nelle nostre possibilità farlo, ma questo non toglie il grande cammino che abbiamo fatto in campionato".



Non è bastato il rigore parato da Alex Meret a Giroud, il Napoli si è arreso al Milan nei quarti di finale di Champions League: il portiere partenopeo è intervenuto ai microfoni di Mediaset al fischio finale del match, di seguito le sue parole: "Abbiamo fatto una grande partita, sapevamo che loro sarebbero stati pericolosi solo sulle ripartenze. Avremmo dovuto fare fallo nell'azione del loro gol. Abbiamo dato tutto fino alla fine costruendo tante palle-gol, peccato aver trovato la rete così tardi. Abbiamo comunque poco da recriminare, ci è mancata malizia, non è la prima volta che prendiamo gol in contropiede quando potevamo usare più mestiere per non farli arrivare in area. C'è delusione perché volevamo andare avanti, sarebbe stato nelle nostre possibilità farlo, ma questo non toglie il grande cammino che abbiamo fatto in campionato".