Il Napoli esce dalla Champions

Cronaca 18 Aprile 2023 Fonte: Il Mattino



Al Maradona finisce 1-1 con il Milan che va in semifinale. Due rigori falliti (uno per parte), polemiche arbitrali e i gol siglati da Giroud e Osimhen





Il Milan pareggia 1-1 al Maradona, dopo il successo di misura a San Siro, e si qualifica per la semifinale di Champions League, dove attenderà la vincente tra Inter e Benfica, con un probabile derby meneghino.

Gara che il Napoli di Spalletti ha cercato in tutti i modi di vincere, attaccando per tutti i 90', ma gli errori degli attaccanti, l'ottima difesa del Milan, la parata di Maignan sul rigore calciato da Kvara a 10' dalla fine, come aveva fatto anche Meret nel primo tempo su Giroud, e la cavalcata di Leao che ha regalato il gol al 9 francese, hanno determinato questo quarto di finale di ritorno. Arrivato troppo tardi al 93' il gol del pari di Osimhen.

La squadra di Spalletti in tre gare con i rossoneri in pochi giorni deve però rammaricarsi del fatto di aver segnato un solo gol, prendendone 6, tra campionato e Champions. Troppi per una squadra che aveva fin qui incantato e segnato senza sosta.



