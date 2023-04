HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Napoli-Milan: arbitra Marciniak

Il polacco a dicembre ha arbitrato l'emozionante finale Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia





Sarà Szymon Marciniak a dirigere l'incontro del Maradona tra Napoli e Milan dopo l'1-0 per i rossoneri a San Siro. Il polacco a dicembre ha arbitrato l'emozionante finale Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia. La migliore scelta possibile quindi per la Uefa per una gara che si preannuncia tesa ed equilibrata fin dal primo minuto. Gli assistenti saranno Sokolnicki e Listkiewicz. Quarto uomo lo svedese Nyberg, mentre al Var la coppia polacca composta da Kwiatkowski e Frankowski.



Dopo le polemiche per la gara d'andata tra Napoli e Milan giocata a San Siro, la Uefa ha comunicato ufficialmente l'arbitro che dirigerà la sfida di ritorno in programma martedì 18 aprile allo Stadio Diego Armando Maradona.Sarà Szymon Marciniak a dirigere l'incontro del Maradona tra Napoli e Milan dopo l'1-0 per i rossoneri a San Siro. Il polacco a dicembre ha arbitrato l'emozionante finale Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia. La migliore scelta possibile quindi per la Uefa per una gara che si preannuncia tesa ed equilibrata fin dal primo minuto. Gli assistenti saranno Sokolnicki e Listkiewicz. Quarto uomo lo svedese Nyberg, mentre al Var la coppia polacca composta da Kwiatkowski e Frankowski.

