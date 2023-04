Voci dal Forum: Due cose positive



A martedì, ma senza eccessivi patemi d'animo. Se succederà, succederà, altrimenti ce ne faremo una ragione





Alla fine, a qualcuno può sembrare strano, vanno accettate con soddisfazione due cose dalla partita odierna contro il Verona: il risultato e il rientro di Osi. Lo so già, qualcuno dirà: - come, il risultato? Ma è stato solo un pareggio contro un Verona quasi condannato in B.- Bisogna dire, però, che il Verona ha lottato con ferocia e proprio negli ultimi minuti, quando un suo giocatore si è presentato solo davanti a Meret, poteva anche vincere. Un punto? Muove la classifica e si ha una giornata in meno, e questo è quel che conta. L'altra cosa positiva è il rientro di Osi, che è fresco atleticamente e determinato come un grande guerriero. Lì davanti, con Osi, è tutta un'altra storia. Nessun avversario può dormire sonni tranquilli e questo basta e avanza.

Della partita c'è poco da raccontare. È stato un monologo azzurro, ma fatto soprattutto di possesso palla. Le conclusioni sono state poche: zero nel primo tempo e, di rilievo, una di Osi nel secondo tempo, che ha preso la traversa a portiere battuto.

Si dirà che il Verona ha messo pullman e autotreno davanti alla porta. E allora? cosa doveva fare? Ha fatto la sua partita e bene, dico io. Il Napoli aveva bisogno di far girar la palla molto più velocemente, ma non è stato possibile, soprattutto perché là davanti non c'era nessuno che attaccasse la profondità, o suggerisse un buon passaggio. Totalmente nullo Raspadori. Solo negli ultimi venti minuti, quando sono entrati i big, si è accesa la luce, ma oggi non è bastato. Incredibile la spinta trasmessa dal pubblico, specialmente nel finale.

Al Maradona<: Napoli - Verona 0-0

Per quanto riguarda i singoli, oltre la sufficienza Meret, Olivera, Kim, Di Lorenzo e Juan Jesus. Gli altri quasi sufficienti, o addirittura mediocri, ma non mi va di fare nomi.

A martedì, ma senza eccessivi patemi d'animo. Se succederà, succederà, altrimenti ce ne faremo una ragione. A mio modo di vedere, non c'è attualmente squadra italiana che possa vincere la Champions. Da quel che ho visto, ammirato, Real, Manchester City e Bayern sono di un altro pianeta, di un'altra galassia. Per far sì che una squadra italiana possa vincere la Champions, deve accadere qualche miracolo, ma gruosse, gruosse assaje. Miracoli? Campa, cavallo, ca l'evera cresce.