Zaffaroni: "Una grande iniezione di fiducia"

Interviste15 Aprile 2023DAZN"Fare risultato qui è qualcosa di grande. Il Napoli è una grandissima squadra con grandi individualità e organizzazione" Napoli-Verona, match della trentesima giornata di Serie A TIM, si è concluso sullo 0-0. Nel post partita, il tecnico degli scaligeri Zaffaroni ha commentato la giornata del Maradona.



Risultato

“E' un punto che vale tantissimo per la nostra classifica. E' una grande iniezione di fiducia, fare risultato qua è qualcosa di grande. Avremo un finale di stagione intenso. Questo è un risultato che ci deve dare grande morale”.



Occasione Ngonge

“E' una grandissima occasione, abbiamo preparato la gara in questo modo perché il Napoli è una grandissima squadra con grandi individualità e organizzazione. Dovevamo fare una gara d'attenzione, d'intensità. Ovviamente difensiva. In tutte le occasioni che potevamo ripartire l'abbiamo fatto. L'occasione di Ngonge sarebbe stata la ciliegina sulla torta”.



Lasagna

“Il concetto è rispettare molto questa squadra. Ha messo sotto tute le squadre in Italie e in Europa. Lasagna è in grado di fare questo tipo di partite, ha qualità fisiche eccezionali. Ci voleva gamba per riproporsi e ripartire, lui ha fatto una partita eccezionale dal punto di vista difensivo e in ripartenza”.



Mentalità

“Noi dobbiamo avere la mentalità per lottare fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata. Le nostre gare sono sempre all'ultima spiaggia e ciò ti porta via tante energie fisiche e nervose. La squadra ha reagito alla grande. Manca l'ultimo pezzo, dobbiamo tirare fuori tutte le energie che abbiamo”.



