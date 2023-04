Napoli-Verona: i voti agli azzurri



Cronaca 15 Aprile 2023 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo il pareggio del Maradona





Meret 6: Legge bene l'uscita di piede al 23esimo con la difesa alta. Risponde a Lasagna da fuori area. Ngonge si presenta solo davanti a lui ma non vede proprio la porta.



Di Lorenzo 6.5: L'instancabile Giovanni anche oggi in campo a ripiegare e a salvare i suoi dopo due minuti su cross di Tameze. E a riproporsi in attacco con qualche stacco aereo e qualche inserimento.



Kim Minjae 6: Di posizione blocca qualsiasi idea avversaria ma il grosso del suo lavoro è in impostazione. Avanza spesso palla al piede col suo incedere tra le maglie strette del Verona. Duttile.



Jesus 6: Buone chiusure su Lasagna in particolare, si è fatto trovare pronto in alcune circostanze.



Olivera 6: Taglia bene il campo da terzino a mezzala, palla deliziosa per Raspadori ma leggermente imprecisa. Lasagna lo anticipa di testa a negargli la gioia del gol. Di fisico e con intelligenza, offre una prestazione apprezzabile. Da tener presente per martedì...



Anguissa 5.5: E' il prescelto ad inserirsi in attacco al fianco di Raspadori ma lo fa senza squilli. L'azione più pericolosa del primo tempo la crea lui ma Lozano si lascia anticipare. L'impressione è chi gli manca la lucidità dei mesi scorsi. Cala col passare dei minuti.



Demme 5.5: Tocca un buon numero di palloni, appoggi ma pochissime palle filtranti, pochi passaggi illuminanti. Ci vuole altro in cabina di regia. Dal 66' Zielinski 5.5: Tentenna troppo quando gli arriva un buon pallone al limite dell'area. Partecipa al forcing finale ma non punge.



Elmas 5: Porta troppo la palla, dinamismo classico mancato oggi. Più basso rispetto ai compagni di reparto, delude. Dal 72' Lobotka 6: Pimpante, tenta la sortita offensiva con un cross invitante. Resta poco sostituibile.



Politano 6: E' il più vivace in attacco, ingaggia duelli e spesso li vince. Una manata in viso per fermarlo con le cattive, combatte e crea pericoli. Poi cala di spinta ed esce di scena. Dall' 84' Zedadka s.v.



Raspadori 5.5: Con addosso Hein lotta spalle alle porta che regala qualche colpo. Poi si abbassa per dialogare nello stretto e a far spazio per gli inserimenti in zona centrale. Gli mancano i tempi di inserimento e l'intesa coi compagni. Dal 72' Osimhen 6.5: Entra e scalda il Maradona, spacca la traversa e lo fa esplodere di rabbia.



Lozano 5: Attraversa lunghi periodi del match senza farsi notare ma quando lo fa, non fa mai la differenza. Non è un buon momento per lui. Dal 66' Kvaratskhelia 6: Becca subito due falli come benvenuto in campo. La facilità di dribbling fa ben sperare, meno le proteste con cui si becca il giallo.



All. Spalletti 5.5: Non può accontentarsi dell'elavata percentuale di possesso palla, guardando le poche conclusioni in porta del primo tempo. Prova a mischiare le carte calando gli assi, ma traversa a parte di Osimhen non cambia molto la storia in termini di occasioni create. La più pericolosa capita in contropiede al Verona, abile e ostinato ad erigere un muro spaventoso davanti a Montipò. Match complicato, tante rotazioni e qualche minuto concesso ad Osimhen in chiave Champions. Un pareggio, nulla più.