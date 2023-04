Napoli-Verona: i precedenti



I precedenti in terra campana vedono gli azzurri nettamente davanti con 21 successi, 7 pareggi e solo 3 battute d'arresto. Ma a discapito di questo trend, ci sono gli ultimi due 1-1 che sicuramente non saranno ricordati con piacere. In particolare quello dell'ultima giornata del campionato 2020/21 costò la Champions al Napoli. La rete di Faraoni pareggiò quella di Rrahmani, spedendo così al quarto posto la Juve. Una ferita difficile da mandare giù per mesi. Il pari dell'anno scorso, invece, interruppe la corsa in vetta con le reti di Simeone (il grande ex assente) e Di Lorenzo. L'ultima gioia partenopea risale a tre anni e mezzo fa, 2-0 il finale con la doppietta di Milik, nonostante una buona impressione fatta dagli scaligeri. Questi ultimi, comunque, non vincono a Napoli dal 1983: 1-2. Resta questa statistica singolare ma intanto gli ultimi pareggi sono risultati alquanto indigesti