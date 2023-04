I convocati per la sfida con il Verona: torna Osimhen

Cronaca14 Aprile 2023Corriere dello SportIl nigeriano sarà dunque disponibile per la sfida di campionato Buone notizie in casa Napoli: dopo aver saltato le ultime partite, Victor Osimhen torna tra i convocati. L'attaccante nigeriano sarà dunque disponibile per la sfida di campionato contro l'Hellas Verona, valida per la 30esima giornata di Serie A.



Napoli, i convocati per il Verona

Restano invece indisponibili Giovanni Simeone e Ndombele. Ecco l'elenco completo dei convocati: Pierluigi Gollini, Marfella, Meret, Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahamani, Zedadka, Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zerbin, Zielinski, Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Osimhen.