Gaetano: "Il mio futuro spero sia con il Napoli"

Interviste14 Aprile 2023SSC Napoli"Non è semplice giocare poco, ma io sto benissimo qui e il mio futuro è al Napoli". Gianluca Gaetano parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss.



"Siamo molto dispiaciuti per l'esito della partita di San Siro, abbiamo giocato una grande partita e meritavamo di più. E' mancato solo il gol, anche per grandi parate di Maignan, però siamo fiduciosi per il ritorno"



"Siamo carichi e felici di poterci giocare tutto al Maradona davanti ai nostri tifosi. Ho visto Osimhen molto carico e credo che possa darci una grande spinta se andrà in campo. La qualificazione è possibile".



"Adesso però il primo pensiero è per il Verona. E' una squadra molto solida che verrà agguerrita in casa nostra. Noi vogliamo farci trovare pronti perchè bisogna proseguire il cammino verso il grande obiettivo"



Vincere uno scudetto con la tua squadra del cuore cosa può significare per te?



"Un sogno, un'emozione incredibile e spero di viverla presto. Mancano ancora alcune partite e dobbiamo pensare a fare punti, non è il momento di immaginare la festa. Vedere la città dipinta d'azzurro è una felicità incredibile".



Hai già in mente il tuo futuro?



"Io sto crescendo, sto benissimo qui e spero di poter vivere altre stagioni in azzurro. Il mio futuro spero sia con il Napoli"