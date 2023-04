HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: De Laurentiis: "Calma e sangue freddo"

Interviste 13 Aprile 2023 Fonte: Corriere dello Sport



"Adesso bisogna che i tifosi capiscano che bisogna venire allo stadio per fare il tifo"





Interviste13 Aprile 2023Corriere dello Sport"Adesso bisogna che i tifosi capiscano che bisogna venire allo stadio per fare il tifo" Una telefonata con un tifoso pubblicata su Tik Tok. Attraverso i social emergono alcune dichiarazioni del presidente del Napoli. Aurelio De Laurentiis commenta così la sconfitta contro il Milan nell'andata dei quarti di finale di Champions League: "Siamo così forti che abbiamo preso un solo gol, non è che ne abbiamo presi tre. Siamo una signora squadra, ora calma e sangue freddo. Adesso bisogna che i tifosi capiscano che bisogna venire allo stadio per fare il tifo".



Napoli, le parole di De Laurentiis su arbitro e tifo

Sull'arbitraggio, con diverse decisioni errate come sottolineato nella nostra moviola, il patron del Napoli ha aggiunto: "Questo è il calcio e questa è la Uefa. Noi siamo contro la Uefa e contro la Fifa e quindi è giusto anche". Il tifoso affronta anche il tema legato ai gruppi organizzati invocando una tregua che De Laurentiis approva: "E' quello che dobbiamo fare, è quello che dobbiamo fare. Oggi sarò al Ministero degli Interni e vediamo se riusciamo a trovare una soluzione" ha concluso il numero uno del club azzurro.



