Meret 6 - Rafael Leao lo grazia dopo essersi fatto 50 metri di corsa, sul gol prova come può. Mai chiamato in causa se non un destro nel finale di Leao



Di Lorenzo 6 - Si fa vedere subito nell'area di rigore rossonera, poi si fa pochi problemi nell'avanzare: nella ripresa arriva al tiro e ne esce un corner, Maignan gli toglie dalla rete l'1-1.



Rrahmani 6 - Per fortuna Leao liscia il palo, perchè non riesce a tenerlo proprio: è l'azione che cambia l'inerzia del match, però. Libera l'area al 71'.



Kim 5,5 - Non disdegna anticipi acrobatici, rischiando anche un giallo essendo in diffida. Poi lo prende al 78', quasi scientificamente: sfoga la sua frustrazione e si gioca il ritorno al Maradona.



Mario Rui 5 - Quel tiro nei primi minuti viene compensato con un'ottima chiusura all'8'. Peccato che sul gol stesse molto alto in fase di costruzione, Brahim se ne accorge da lì si inventa l'azione che porterà al gol. Soffre la vivacità dello spagnolo, non convince. (Dall'81' Olivera SV - Ha sulla testa il pallone del pareggio, )



Anguissa 5 - Pericoloso dalla distanza e nel quasi assist a Kvara in avvio, aggressivo nel pressing ma impreciso al 29' quando sbaglia un tocco facile. Sembrava in ripresa rispetto agli ultimi tempi, poi prende due gialli in quattro minuti (sul primo permangono dubbi) e rovina tutto.



Lobotka 6,5 - Recupera palloni, gioca con una calma notevole, i compagni dovrebbero prenderlo d'esempio.



Zielinski 5,5 - Chiama Maignan al miracolo al 12', al 23' palla bella alta. Toccato duro al 33', si stacca dai centrocampisti per avanzare il primo pressing al fianco di Elmas. Sembra perdere progressivamente il controllo della sua zona, poi rialza la testa per provare a cambiare ritmo. (Dall'81' Ndombele SV)



Lozano 5,5 - Salva l'area al 6' su un cross dalla destra, si alterna dallo stare più basso al tenere Theo più schiacciato dietro. Si fa notare al più per le scintille col franco-iberico, che al 59' gli dà una mezza spallata per mandarlo lungo. (Dal 69' Raspadori 5,5 - Ci sarebbe piaciuto vederlo giocare in undici contro undici, e non solitario lì davanti)



Elmas 5,5 - Mascheratissimo più dell'Osimhen che sostituisce, ma avrebbe voluto giocare a due con Kvaratskhelia sin dal minuto zero: ci riesce poche volte, in avvio di ripresa sfiora il gol di testa ma è un episodio isolato. Con Raspadori si sposta a destra, poi a sinistra, restando comunque isolato col rosso ad Anguissa.



Kvaratskhelia 6 - Si divora il gol del vantaggio dopo un minuto, quando si accentra vorrebbe dialogare e quando è sulla fascia viene raddoppiato. Al 50' si libera e mette un bel pallone sulla testa di Elmas, dieci minuti più tardi avrebbe una buona occasione ma si incaponisce. (Dall'81' Politano 6,5 - In dieci minuti fa meglio di chiunque altro)



Spalletti 6 - Il Napoli deve divertirsi, dice. In quattro minuti va tre volte in porta. Logico aspettarsi qualcosa di diverso dal campionato, i suoi dominano il primo quarto d'ora e vanno ad un attaccante vero di distanza dal gol: il Milan si riprende col passare dei minuti, prende campo, gioco, impulso del match dall'azione di Leao in poi. Il gol e le altre occasioni sono solo la conseguenza. In Champions le occasioni vanno sfruttate, il ritmo viene aumentato ma non sempre nel modo preciso. Si gioca la carta Raspadori, cinque minuti dopo Anguissa si fa cacciare e a quel punto è tutto in salita: la squadra però non si disunisce, ha il merito di giocarsela col cuore dopo i cambi, ma non subire il secondo gol diventa un bene. Avrebbe quantomeno meritato il pareggio, al di là di alcune imperfezioni tecniche.

(claudio russo)