Il Napoli sconfitto nel primo atto

12 Aprile 2023



Il Milan vince 1-0 con un gol di Bennacer, ma azzurri in partita fino alla fine, anche dopo espulsione di Anguissa al 75'





Napoli beffato nell'andata dei quarti di finale di Champions. Bennacer segna l'1-0 decisivo in contropiede, gli azzurri creano tante pale gol ma trovano un Maignan insuperabile: prodigioso soprattutto il suo intervento nel finale su Di Lorenzo con gli azzurri lanciati con generosità in inferiorità numerica alla ricerca del pareggio.



La squadra di Pioli oltre al gol crea soltanto un altro grande pericolo, la traversa colpita di testa da Kjaer. Il Napoli invece parte fortissimo e non riesce a capitalizzare: errore di Kvaratskhelia da due passi, tiro troppo debole respinto sulla linea da Kjaer. E poi Maignan super su Anguissa e Zielinski.



Nei primi venti minuti il predominio della squadra di Spalletti è totale, poi i rossoneri riescono a prendere le contromisure e ci provano in ripartenza con Diaz e Theo Hernandez che salgono di livello. E proprio due falli nel giro dei pochi minuti sul terzini rossonero costano due ammonizione e l'espulsione a Anguissa che salterà la gara di ritorno (mancherà anche Kim che diffidato è stato ammonito).



Napoli generoso anche in 10 contro 11 che se la gioca fino alla fine e mette alle corde il Milan: nonostante l'assenza pesantissima di Osimhen (manca anche Simeone) mette in mostra pericolosità offensiva ma non riesce a trovare il gol. Qualificazione apertissima, questo Napoli può decisamente ribaltare il primo verdetto al Maradona.



