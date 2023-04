Pioli: "Dobbiamo giocare grande partita"

Interviste11 Aprile 2023AC MilanHernandez: "Non credo che il 4-0 in campionato faccia testo, è il passato e a San Siro sarà una partita diversa" Meno di 10 giorni dopo la sfida di campionato, Milan e Napoli si ritrovano per il secondo atto della trilogia, l'andata di un inedito derby italiano di Champions League. A presentare, in conferenza stampa da Milanello, il Quarto di finale di San Siro, in diretta su Milan TV, YouTube e Twitch, sono stati Mister Pioli e Theo Hernández.



STEFANO PIOLI



EQUILIBRIO

"Credo che ritroveremo equilibrio ma domani comincia un'altra sfida, lunga 180 minuti. Le prestazioni in campionato ci hanno dato indicazioni, sappiamo di dover giocare una grande partita per essere all'altezza di una squadra così forte. E siamo concentrati solo su questo".



IL RENDIMENTO STAGIONALE

"A prescindere dal rendimento, ora conta solo il Milan che scenderà in campo domani, i bilanci li faremo a fine stagione. Dobbiamo giocare una partita di attenzione in ogni aspetto, l'avversario ha grande qualità e sa approfittare di ogni errore per essere pericoloso. Non possiamo permetterci di abbassare la concentrazione perché il livello è molto alto. In Champions abbiamo dimostrato di essere all'altezza, dobbiamo giocare con tanta intensità mentale".



SOGNATORI O REALISTI

"Con la forza dei sogni abbiamo vinto lo Scudetto, perciò sognare ci fa bene".



SAN SIRO E LA STORIA

"Lo stadio e i nostri tifosi scenderanno in campo, da loro arriverà la spinta giusta per dare il massimo".



LEGGEREZZA MENTALE

"Non saremo più "spensierati" di loro. Parliamo di Champions, di Milan, di storia, siamo sereni perché sappiamo di aver lavorato bene, ma tutte e due le squadre saranno motivatissime, andare in Semifinale e provare a vincere la Champions sarebbe un traguardo bellissimo".



IL NAPOLI

"Una squadra di altissimo livello, quella che ha fatto più gol in Champions, che ha vinto più partite dopo il Bayern. Hanno grande qualità ma partiamo da 0-0 e mi aspetto due sfide equilibrate. Ci possiamo attendere da loro qualcosa di diverso, che può anche essere un atteggiamento nuovo in fase difensiva, e dobbiamo essere bravi a capirlo".





THEO HERNÁNDEZ



L'ULTIMO PRECEDENTE DEL MARADONA

"Abbiamo avuto tante partite belle ma quella di domani è molto importante. Non credo che il 4-0 in campionato faccia testo, è il passato e a San Siro sarà una partita diversa, ci aspettiamo un Napoli forte ma ci siamo preparati molto bene per la partita, in casa abbiamo i tifosi dalla nostra parte ed è importante".



ESEMPIO ROSSONERO

"Per me essere vice-capitano è un grande onore, sono felice dal primo giorno che sono qui, tutti mi hanno aiutato tutti i giorni. Sogno di restare qui più a lungo possibile, però penso solo al presente e alla partita di domani, che è la più importante".



NAPOLI SENZA OSIMHEN

"Per noi non cambia nulla, nel Napoli tutti sono forti, è una squadra fatta di grandi giocatori e chi lo sostituirà farà bene".



DI LORENZO E IL RUOLO DI TERZINO

"Siamo due giocatori diversi, lui ha degli aspetti migliori di me e io altri migliori di lui, è difficile metterci a confronto".



GIROUD E I GIOVANI

"Siamo tutti giocatori importanti per il Milan, chi è più esperto proverà a caricare la squadra per fare il meglio possibile. Sogniamo di vincere la Champions ma dobbiamo pensare solo a far bene domani".



