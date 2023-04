Osimhen salterà Milan-Napoli

Cronaca11 Aprile 2023Corriere dello SportA San Siro in Champions mancherà anche Simeone. L'unico attaccante centrale su cui poter far affidamento sarà Raspadori Victor Osimhen, alla fine, non ce l'ha fatta. Non ci sarà domani in campo a San Siro contro il Milan. L'attaccante del Napoli, uno dei protagonisti più attesi del derby italiano per i quarti di finale Champions, salterà l'andata. Spalletti non lo inserirà nell'elenco dei convocati e lo aspetta per la gara di ritorno in programma esattamente tra una settimana al Maradona.



