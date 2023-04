Emergenza attacco: lavora a parte anche Raspadori



Corriere dello Sport



Avanza, dunque, l'ipotesi falso nove, un esterno pronto - nel caso - a sistemarsi al centro dell'attacco





Emergenza in attacco per il Napoli. Oltre a Osimhen e Simeone, infatti, ha lavorato a parte anche Raspadori. Non si hanno ancora certezze sulla loro presenza o meno mercoledì per l'andata dei quarti di finale di Champions col Milan, ma proprio per questo motivo Spalletti valuta soluzioni alternative. Avanza, dunque, l'ipotesi falso nove, un esterno pronto - nel caso - a sistemarsi al centro dell'attacco. Chi potrebbero essere i calciatori in grado di fare gli attaccanti?



Napoli, tutte le soluzioni per l'attacco

Una delle prime possibilità è Kvaratskhelia. L'esterno georgiano potrebbe essere schierato come punta atipica e il Napoli potrebbe sfruttare la sua capacità di proteggere palla e di smistarla con qualità. Inoltre il georgiano garantirebbe anche profondità coi suoi scatti senza palla. Un'altra soluzione può essere Lozano che già in passato ha ricoperto il ruolo di finto attaccante potendo sfruttare rapidità e propensione ad attaccare l'area di rigore avversaria. In attesa di novità su i tre "veri" centravanti di Spalletti.