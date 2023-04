Voci dal Forum: Vittoria importantissima

Cronaca7 Aprile 2023Forum SoloNapoli - DarioNon è ancora quel Napoli ammirato fino a Torino. Non lo è, ma, per quanto mi riguarda, non manca tanto Bene, in quel di Lecce il Napoli ritorna alla vittoria, ma non è ancora quel Napoli ammirato fino a Torino. Non lo è, ma, per quanto mi riguarda, non manca tanto. Oggi, tanto per esser chiari, da un punto di vista fisico, si è certamente notato qualche miglioramento rispetto alla partita giocata con il Milan. In questi cinque giorni che mancano allo storico incontro in Champions, sempre contro il diavolo rossonero, sono certo che la condizione psicofisica migliorerà ancora, e, se a quest'ultima dovesse accompagnarsi, come probabile che sia, il ritorno di Osi, allora mi sbilancio e dico che non ci dovrebbero essere, anzi non ci saranno problemi, e accetto scommesse. Il buon Pioli si accorgerà che non è sempre Natale, ma torniamo alla partita con il Lecce.

Spalletti opera qualche cambiamento. Elmas a centrocampo e in attacco Lozano e Raspadori. Si parte e il primo portiere ad essere impegnato è Meret, che è costretto ad alare sopra la traversa un pallone insidioso. Sarà anche l'unica azione del Lecca nel corso del primo tempo. Al 18° del primo tempo il Napoli passa in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva a Kim, fermo sulla destra. Il gigante coreano la rimette a centro per la testa di Di Lorenzo, che la butta alle spalle di Falcone. Con questo risultato, quindi con il Napoli in vantaggio di un goal, si chiude il primo tempo. Nel secondo tempo il Lecce spinge con più continuità e convinzione e al 52° perviene al pareggio con Di Francesco. Su punizione battuta da Oudin, Ceeray prende la traversa a porta praticamente vuota. La palla resta in area e Lobo non riesce a liberare, facendosi anticipare da Di Francesco, che gira alle spalle dell'incolpevole Meret. Al 64° il Napoli ritorna in vantaggio. MaraKvara smista sulla sinistra per Mario Rui, che crossa al centro. Gallo, difensore del Lecce, appoggia a Falcone, ma il portiere, in vena di papere, lascia passare il pallone nella sua rete, Con questa autorete. Il Napoli espugna il campo del Lecce e ottiene la sua ennesima vittoria, questa importantissima.

Lecce - Napoli 1-2.

Discrete le prove dei singoli. Mi si lasci dire che noto un Meret sempre più sicuro, sempre più padrone della porta del Napoli. Qualcuno, a dire il vero, nei quattro goals presi contro il Milan, ha riscontrato in alcuni qualche incertezza del ragazzo. Roba da matti, ma a Napoli abbiamo di questo inutili Soloni. Ad ogni modo, Soloni, date tempo al tempo, ché Meret si sta attrezzando anche per i miracoli. Ma faciteme 'o piacere...

Testa al Milan