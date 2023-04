Spalletti: "Tre punti per lavorare con più serenità"

Interviste 7 Aprile 2023



"Era fondamentale vincere questa partita per avere una reazione mentale e preparare i prossimi impegni





Luciano Spalletti commenta così il successo del Napoli a Lecce: "La squadra ha avuto il giusto spirito per affrontare una gara molto dura e difficile sotto il profilo fisico. Abbiamo avuto carattere nel voler vincere ed esserci riusciti nonostante la gara si sia messa in un certo modo"



"Credo che la stanchezza di alcuni giocatori non sia dovuta alla stagione ma agli impegni ravvicinati con le Nazionali. I voli transoceanici portano via energie. Io dico solo che oggi c'era da vincere questa partita e noi siamo stati capaci di farlo, poi le cose andranno a posto per il prosieguo della stagione"



"Il Lecce non perdeva da cinque partite e noi venivamo dalla sconfitta col Milan. Si sa che il calcio può riservare momenti meno brillanti ma bisogna saper portare a casa vittorie importanti. Questa trasferta era molto insidiosa ed averla giocata ottenendo il massimo ci dà fiducia"



"Era una partita delicata, di quelle che si deve tirare il carattere fuori per riuscire a venirne a capo. Noi ci siamo riusciti, siamo stati presenti e questa è una indicazione molto importante per il futuro"



