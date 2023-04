Meret: "Abbiamo vinto con sofferenza e sacrificio"

"Con il Milan in Champions non vogliamo commettere gli stessi errori fatti domenica scorsa"





Interviste 7 Aprile 2023 DAZN

"Con il Milan in Champions non vogliamo commettere gli stessi errori fatti domenica scorsa"

Alex Meret ha sottolineato l'importanza della vittoria del Napoli contro il Lecce: "Siamo molto contenti per questa vittoria e per la prestazione dopo la sconfitta con il Milan. Siamo stati solidi, siamo stati squadra e ci avviciniamo sempre di più all'obiettivo.



Era una partita importantissima. C'è bisogno di tutti per arrivare a grandi risultati. Ovviamente si va tutti nella stessa direzione, oggi è stata più sofferta del solito. C'era un po' di tensione in più.



Importante avere fiducia tra di noi. Tutti stanno facendo un grande campionato, ognuno si sacrifica. C'è fiducia tra di noi e questo ci aiuta molto. Sicuramente i ragazzi che stanno giocando stanno facendo veramente bene. Siamo un grande gruppo.



Con il Milan non vogliamo commettere gli stessi errori fatti domenica scorsa. Il Milan è la squadra campione in carica ed è normale che ci possa mettere in difficoltà, quest'anno è stata quella che ci ha creato più problemi", ha detto Meret.



