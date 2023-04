Baroni: "Abbiamo fatto una partita di livello"

Interviste7 Aprile 2023DAZN"Di fronte avevamo un avversario che ha un palleggio incredibile e sta facendo un campionato stratosferico" Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato ai nostri microfoni dopo la sconfitta del Lecce contro il Napoli: "Non viviamo di rimpianti. Ho detto alla squadra che questa è la strada giusta. La squadra è viva, ci crede in quello che fa. Abbiamo fatto una partita di livello contro un avversario che ha un palleggio incredibile. Noi in questo momento siamo arrabbiati sicuramente ma dobbiamo credere nei nostri valori. Di nuovo complimenti ai ragazzi, sappiamo quanto è dura ma dobbiamo avere la testa alta per le prossime gare.



Siamo in difficoltà di risultati, ma non di prestazioni. La squadra sta bene fisicamente. I risultati hanno un valore importantissimo ma noi dobbiamo essere bravi ed equilibrati a dare anche peso a queste prestazioni.



Ho detto alla squadra che domani ci alleniamo e poi stacchiamo per recuperare un po' di energie mentali.



Il Napoli ha messo mattone dopo mattone e sta facendo un campionato stratosferico. Non posso dire niente, Ciro lo sa (ride ndr.). Meglio non dire nulla che è tanto tempo che Napoli vuole festeggiare".



