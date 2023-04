Lecce-Napoli: le statistiche



Cronaca 7 Aprile 2023 Fonte: Mediaset



La squadra azzurra è quella che ha segnato più gol su sviluppi di palla inattiva nei cinque maggiori campionati europei





Cronaca7 Aprile 2023MediasetLa squadra azzurra è quella che ha segnato più gol su sviluppi di palla inattiva nei cinque maggiori campionati europei

Per la prima volta nella sua storia il Napoli ha vinto sette trasferte di fila in un singolo torneo di Serie A.

Il Napoli ha segnato almeno due gol per sette trasferte di campionato per la prima volta da ottobre 2021 (otto in quel caso).

Il gol di Federico Di Francesco ha interrotto un digiuno del Lecce che durava da 518 minuti: l'ultima marcatura dei salentini in Serie A era stata firmata da Alex Blin, contro l'Atalanta, lo scorso febbraio.

Era dal luglio 2020 che il Lecce non perdeva sei partite consecutive in Serie A (in quel caso Fabio Liverani in panchina).

Il Lecce ha subito gol per la 22ª partita interna consecutiva: è la serie aperta più lunga in gare casalinghe in Serie A.

Il Napoli ha subito cinque gol nelle ultime due gare di campionato: uno in più che nelle precedenti 12 di Serie A.

Giovanni Di Lorenzo è l'unico difensore attualmente in Serie A che vanta almeno due gol in campionato e almeno due gol in Champions League, nei maggiori cinque tornei europei sono solo quattro i difensori a vantare almeno due gol in campionato e in UCL. Oltre a Di Lorenzo, Pavard, Guerreiro e Mbemba.

Prima del gol di Di Lorenzo su assist di Kim, l'ultima volta in cui il Napoli ha segnato una rete con un difensore su passaggio vincente di un pari ruolo nello stesso match risale allo scorso ottobre, contro un'altra neopromossa, la Cremonese: a bersaglio Olivera, su assist di Di Lorenzo.

Giovanni Di Lorenzo ha segnato entrambi i gol di questa Serie A nel 2023, dopo che non ne aveva realizzato nessuno in tutto il 2022 (in 29 partite).

Il Napoli è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di palla inattiva nei cinque maggiori campionati europei in corso: 22, davanti a Olympique Marsiglia (21) e Brentford (20).

Nove i tiri totali del Napoli contro il Lecce: i partenopei non ne hanno mai effettuati meno in un singolo match di Serie A dal 2004/05 (da quando il dato è disponibile).

Entrambi gli autogol di cui ha beneficiato il Napoli in questo campionato sono arrivati nel 2023 (vs Lecce ed Empoli), dopo che i partenopei non ne avevano beneficiato di alcuno in tutta la Serie A 2021/22.

Entrambe le volte in cui Marco Baroni ha effettuato il maggior numero di cambi (sei) rispetto all'XI titolare impiegato nella gara precedente in questo campionato sono state contro il Napoli: nel match odierno e in quello di andata.