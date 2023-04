Il Napoli torna a vincere

Cronaca 7 Aprile 2023 Fonte: Mediaset



A Lecce azzurri avanti con Di Lorenzo a cui risponde Di Francesco. Decide il match un autogol di Gallo con la complicità del portiere Falcone





Cronaca7 Aprile 2023MediasetA Lecce azzurri avanti con Di Lorenzo a cui risponde Di Francesco. Decide il match un autogol di Gallo con la complicità del portiere Falcone l Napoli vince 2-1 in trasferta in casa del Lecce nella gara d'anticipo della 29esima giornata di Serie A. Dopo il brusco stop contro il Milan, gli uomini di Luciano Spalletti cancellano i brutti pensieri aiutati dai pugliesi che si fanno male da soli. Al vantaggio di Di Lorenzo (18' pt) risponde Di Francesco nella ripresa (7' st), poi però è l'autogol di uno sfortunato Gallo (19' st) a stendere i giallorossi. Napoli sempre più capolista a +19 dal secondo posto, Lecce che resta al 16° posto con un positivo +8 sulla zona retrocessione.



Il vento del Salento spazza via i cattivi pensieri del Napoli, che dopo il roboante ko interno col Milan rischiava di perdere qualche certezza. Ma fortunatamente per gli azzurri, per i suoi tifosi e per Spalletti si è trattato solo di una buca fastidiosa sulla strada verso lo scudetto e non una voragine. Un risultato, quello ottenuto in Puglia, che proietta i partenopei col giusto spirito in vista della sfida di Champions League contro i rossoneri a San Siro, prima occasione utile per la rivincita.



Spalletti ne cambia tre rispetto alla sonora sconfitta subita col Diavolo, con Elmas che si piazza a centrocampo al posto di Zielinski e Lozano e Raspadori in avanti con Kvaratskhelia. Baroni, che risponde col 4-3-3 speculare, schiera Maleh al posto dello squalificato Blin e lascia in panchina i diffidati Banda, Colombo e Strefezza preferendo Di Francesco, Ceesay e Oudin. Dopo i primi minuti di studio, col Napoli in possesso palla a caccia dello spazio, la prima grande occasione capita sui piedi di Maleh, col 32 del Lecce che all'8' sfrutta la sponda di testa di Di Francesco per girare al volo di sinistro verso la porta di Meret, che salva in angolo grazie a un sontuoso colpo di reni. Uno spavento non di poco conto per gli azzurri, occasione che dà subito fiducia ai salentini che cominciano ad aggredire alti gli uomini di Spalletti. Ma non basta, perché alla prima occasione la capolista sa come trovare la via del gol. Al 18' è dal fraseggio tra Anguissa e Kim che nasce il vantaggio dei partenopei, col coreano che dalla destra mette palla al centro pescando capitan Di Lorenzo che sul primo palo anticipa Baschirotto e di testa batte Falcone. Terza rete del 2023 per Di Lorenzo, seconda in questa stagione in A per il numero 22 che cancella le paure dei suoi. Il Lecce prova a reagire, ma il giro palla dei pugliesi è sterile e privo di mordente, con gli esterni che non riescono a sfondare sulle fasce chiuse da due ottimi Rui e Di Lorenzo. Con Kim che giganteggia nei contrasti di testa contro Ceesay e Rrahmani che neutralizza Di Francesco, il Napoli abbassa la saracinesca in difesa dando fiducia ai suoi davanti, con Lozano che al 34' sfiora il raddoppio con un sinistro dal limite sul quale Falcone mette una pezza. Non trovando modo e spazio per concludere sotto porta, Ceesay prova a inventarsi il gol della giornata al 42', ma il pallone termina di parecchio al lato della porta difesa da Meret. Sul finale della prima frazione è Lozano a cercare la porta, prima con un destro rivedibile e poi con una conclusione murata sul più bello da Baschirotto.



In avvio di ripresa il Lecce ci prova subito con una gran giocata tra Di Francesco e Oudin, col francese che si infila tra Mario Rui e Kim ma di sinistro in contro-balzo cicca il pallone non riuscendo a impensierire Meret. Giallorossi che prendono fiducia e al 7' trovano il pari con Di Francesco: Baschirotto fa sponda di testa per Ceesay che centra la traversa, sulla ribattuta l'11 ha tutto il tempo per stoppare e insaccare all'angolino basso alla sinistra di Meret. Pugliesi rinvigoriti dal pareggio, Napoli in botta con Spalletti costretto a richiamare spesso i suoi per un pressing più alto e deciso per non lasciare spazio ai padroni di casa. Ma al 19' il Lecce si fa male da solo: Rui crossa dalla sinistra, Gallo prova ad anticipare gli attaccanti azzurri e di coscia alza un pallone che si deposita alle spalle di un Falcone tutt'altro che incolpevole. Giallorossi che non si arrendono e al 22' vanno vicini al pareggio, ma è Di Lorenzo a chiudere in tempo su Di Francesco sul pallone messo al centro da Oudin. Una rasoiata di Umtiti al 28' impensierisce gli azzurri che però continuano a spingere per cercare il gol del 3-1. Al 37' arriva però la grana, con Simeone appena entrato che si accascia a terra per un problema alla coscia ed è costretto al cambio. Con Osimhen ancora ai box, ma sulla via del recupero verso San Siro, non di certo una buona notizia per il Napoli. Nel finale è assedio Lecce, con Falcone che sale per cercare il pareggio su calcio d'angolo. Il Napoli chiude e scaccia via i brutti pensieri, con tanto di polemica sul finale con Manganiello che emette il triplice fischio mentre gli azzurri erano involati verso la porta lasciata sguarnita dal portiere dei pugliesi. Risultato che sorride agli uomini di Spalletti, momentaneamente a +19 sulla seconda, che hanno la consapevolezza di potersi rifare subito contro il Milan del ko in campionato della scorsa settimana.



