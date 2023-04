Infortunio al flessore per Simeone: in dubbio per il Milan

L'argentino si fa male contro il Lecce, serviranno esami per accertare la gravità dell'infortunio





Nel corso della partita Lecce-Napoli, appena entrato in campo, Giovanni Simeone rimedia un infortunio e lascia subito il campo. Al minuto 77, ad un passo dal limite dell'area di rigore, mentre controlla palla l'argentino cade da solo a terra e sofferente cerca di richiamare l'attenzione dei sanitari. Il gioco si interrompe solo con l'intervento dell'arbitro.



Simeone, gli aggiornamenti sull'infortunio

Il Cholito, come comunicato dal Napoli a fine partita, ha rimediato un risentimento alla coscia destra. L'argentino era prima uscito dal campo, poi ha provato a rientrare, quindi si è arreso al minuto 82 ed è uscito per far posto a Politano. Un'altra brutta notizia per Spalletti a pochi giorni dalla sfida col Milan e conOsimhen ancora ko. Proprio l'allenatore del Napoli sulle condizioni di Simeone ha detto: "Va valutato bene, ha avuto un problemino dietro, inizialmente sembrava muscolare, poi il ginocchio, poi sopra il ginocchio, poi quando ha riprovato ha sentito dolore".



