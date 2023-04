I convocati per la trasferta a Lecce

Cronaca 6 Aprile 2023 Fonte: Corriere dello Sport



Cronaca6 Aprile 2023Corriere dello SportC'è Mathias Olivera. Spalletti recupera così il suo terzino che era tornato ad allenarsi in gruppo proprio oggi Il Napoli scenderà in campo domani per affrontare il Lecce in trasferta. Una partita importante per reagire dopo il ko in campionato col Milan e alle porte del doppio confronto europeo coi rossoneri. Nell'elenco dei convocati trova spazio Mathias Olivera. Spalletti recupera così il suo terzino che era tornato ad allenarsi in gruppo proprio oggi dopo l'infortunio rimediato in Nazionale.



Ancora assente Osimhen che, come detto dall'allenatore in conferenza stampa, spera di recuperare per l'andata dei quarti in programma mercoledì prossimo al Meazza. Intanto a Castel Volturno il centravanti nigeriano continua a svolgere terapie e a lavorare in palestra.



Ecco l'elenco completo: Pierluigi Gollini, Marfella, Meret, Bereszynski, Di Lorenzo, Jaun Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahamani, Zedadka, Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski, Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone.