Baroni: "Il Napoli ha preso a pallonate chiunque"

Interviste 6 Aprile 2023 Fonte: Itasportpress



"Sappiamo che dobbiamo fare una partita perfetta e il nostro avversario deve scendere un pò di livello"





Interviste6 Aprile 2023Itasportpress"Sappiamo che dobbiamo fare una partita perfetta e il nostro avversario deve scendere un pò di livello" Per il Lecce di mister Marco Baroni è già vigilia di campionato. Per questo turno pasquale, infatti, la formazione salentina scenderà in campo venerdì 7 aprile alle 19 contro il Napoli. Il tecnico ha presentato la gara contro la capolista nel consueto appuntamento con la stampa.



Sul calendario che ha messo due sfide molto ravvicinate con il posticipo del lunedì e l'anticipo del venerdì: "Sì, ma ci siamo allenati bene in questi giorni, tranne Askildsen che ha avuto un piccolo problema intestinale nella notte. Noi, con il solito equilibrio, siamo coscienti del fatto che dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte cercando di concretizzare le situazioni create", ha detto Baroni.



Sul momento della squadra: "La squadra anche durante questi risultati negativi (5 k.o. di fila ndr), ha sempre mantenuto la giusta compattezza. Alcune di queste sconfitte sono arrivate, vedi col Sassuolo, da un episodio sfruttato da loro e sprecato da noi". "Serve equilibrio, sia nei momenti difficili che in quelli positivi".



Sulla gara contro il Napoli: "All'andata 1-1? Ogni sfida è gara a sé. Non dobbiamo pensare al risultato, ma pensare ad andare forte tutta la partita, minuto dopo minuto. Fino ad ora abbiamo lavorato in questo modo ed è questa l'unica strada da percorrere. La chiave la troveremo, è nel nostro gruppo. Ora tocca a noi riaccenderci dal punto di vista del risultato".



Per il Lecce di mister Marco Baroni è già vigilia di campionato. Per questo turno pasquale, infatti, la formazione salentina scenderà in campo venerdì 7 aprile alle 19 contro il Napoli. Il tecnico ha presentato la gara contro la capolista nel consueto appuntamento con la stampa.Sul calendario che ha messo due sfide molto ravvicinate con il posticipo del lunedì e l'anticipo del venerdì: "Sì, ma ci siamo allenati bene in questi giorni, tranne Askildsen che ha avuto un piccolo problema intestinale nella notte. Noi, con il solito equilibrio, siamo coscienti del fatto che dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte cercando di concretizzare le situazioni create", ha detto Baroni.Sul momento della squadra: "La squadra anche durante questi risultati negativi (5 k.o. di fila ndr), ha sempre mantenuto la giusta compattezza. Alcune di queste sconfitte sono arrivate, vedi col Sassuolo, da un episodio sfruttato da loro e sprecato da noi". "Serve equilibrio, sia nei momenti difficili che in quelli positivi".Sulla gara contro il Napoli: "All'andata 1-1? Ogni sfida è gara a sé. Non dobbiamo pensare al risultato, ma pensare ad andare forte tutta la partita, minuto dopo minuto. Fino ad ora abbiamo lavorato in questo modo ed è questa l'unica strada da percorrere. La chiave la troveremo, è nel nostro gruppo. Ora tocca a noi riaccenderci dal punto di vista del risultato".